Zendaya a Roma: la caduta in grande stile immortalata in un video

Appena arrivata in hotel a Roma, Zendaya si è resa protagonista di una caduta in grande stile. Ad averla afferrata al volo, però, non è stato il suo Spider-Man personale (tra l'altro, anche Tom Holland è scorrazzato per le strade della Capitale qualche giorno fa) ma i suoi numerosi accompagnatori!

La protagonista di alcuni dei film più acclamati dell'ultima stagione cinematografica è arrivata a Roma e si è resa protagonista di una (quasi) caduta in perfetto stile Paperissima. La star è scivolata ed è stata prontamente afferrata al volo dai suoi accompagnatori ma altrettanto prontamente un fan l'ha ripresa con il cellulare e il video è finito sui social facendo il giro del mondo. Secondo indiscrezioni, Zendaya Coleman potrebbe spostarsi a Milano in vista dell'inizio della Milano Fashion Week.

Dal canto suo, l'attrice ha rilanciato il video e si è fatta una grassa risata, scrivendo nelle sue storie Instagram: "Oddio, qualcuno è riuscito a fare il video di un momento del genere!". A quanto pare, Zendaya è arrivata a Roma per uno spot di Bulgari firmato da Paolo Sorrentino. Oltre a Zendaya, il video farà tesoro dell'interpretazione di Anne Hathaway, arrivata nella Capitale in compagnia di suo marito Adam Shulman.

Recentemente, Zendaya ha recitato in uno spot diretto da Edgar Wright per il Super Bowl ed è stata ufficializzata la notizia per cui l'attrice reciterà in Challengers, il nuovo film di Luca Guadagnino.