Zendaya e Robert Pattinson insieme nelle prime foto dal set di The Drama

Sono state diffuse nuove immagini dal dietro le quinte del prossimo film The Drama, che avrà come protagonisti Robert Pattinson e Zendaya.

Sono state diffuse nuove foto e video del dietro le quinte del prossimo film The Drama, che vedrà come protagonisti Robert Pattinson e Zendaya. Il film è scritto e diretto da Kristoffer Borgli, che in precedenza aveva diretto il film Dream Scenario del 2023, acclamato dalla critica.

Borgli si riunisce alla casa di produzione A24. Sebbene non siano ancora stati rivelati dettagli sulla trama, le indiscrezioni suggeriscono che Pattinson e Zendaya interpretino una coppia la cui storia d'amore prende una piega inaspettata proprio prima del giorno del matrimonio.

Zendaya e Anne Hathaway star del nuovo film di Christopher Nolan

La trama è ancora segreta

Le foto e i video del dietro le quinte mostrano Pattinson e Zendaya mentre girano The Drama a Boston, nel Massachusetts. Secondo @zendayacomz e @DM_SSB, le foto ritraggono gli attori in piedi su Beacon Street a Boston, mentre i video mostrano Pattinson e Zendaya che camminano per strada l'uno accanto all'altra.

More of Zendaya and Robert Pattinson on set! pic.twitter.com/LOd41CYiGw — zendaya daily (@sourcedaya) November 7, 2024

robert pattinson and zendaya on set of the drama pic.twitter.com/Yc9sRnIdGI — zendaya on film (@zendayaonfilm) November 7, 2024

Não estamos a saber lidar com o Robert e a Zandaya a brincar um com o outro antes de entrar em cena!!!



Novos videos do set, ontem - 07 de novembro de 2024.pic.twitter.com/5sI9QEWKm4 — Robert Pattinson Portugal | Fansite (@RobPattinsonPT) November 8, 2024

In entrambi i video, un'auto passa con il rosso e quasi investe Pattinson e Zendaya mentre attraversano la strada. Zendaya inizia a urlare contro l'autista e lancia il suo drink contro il parabrezza dell'auto mentre Pattinson cerca di allontanarla.

Sebbene non si conoscano molti dettagli sulla trama di The Drama, le foto e i video suggeriscono che Pattinson e Zendaya interpretino una coppia nel film. I video dietro le quinte ci permettono di teorizzare quali saranno le dinamiche del loro rapporto. Dal momento che Zendaya inizia subito a urlare contro l'autista, sembra essere una testa calda, mentre Pattinson rimane calmo durante tutta la situazione. Tuttavia, il fatto che il personaggio di Pattinson rimanga calmo anche se un autista li ha quasi investiti suggerisce che forse è troppo passivo, il che potrebbe essere una fonte di conflitto nella loro relazione.

I primi dettagli sulla trama di The Drama lasciano intendere che accadrà qualcosa di inaspettato poco prima del matrimonio dei personaggi di Pattinson e Zendaya. Questa breve sinossi suggerisce che i due non si sposeranno nel film. Visti gli eventi di Dream Scenario - Hai mai sognato quest'uomo?, non sarebbe una sorpresa se la svolta inaspettata di The Drama fosse davvero sconvolgente.