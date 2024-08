Zendaya e Robert Pattinson protagonisti del film A24 The Drama

Dopo Jennifer Lawrence, che affiancherà in Die, My Love, Robert Pattinson si prepara a collaborare con un'altra bellezza sul grande schermo. L'attore inglese è entrato in trattative per affiancare Zendaya nel film targato A24 The Drama. La sinossi della pellicola, scritta e diretta dall'autore di Dream Scenario Kristoffer Borgli, dovrebbe essere incentrata su una coppia che affronta una svolta inaspettata poco prima del matrimonio.

Il progetto segnerà una nuova collaborazione cinematografica tra A24 e Square Peg, dopo titoli come Hereditary, Midsommar, Dream Scenario e i film in uscita Death of a Unicorn con Paul Rudd e Jenna Ortega, e Eddington con Joaquin Phoenix, Pedro Pascal ed Emma Stone.

Due star in ascesa

A breve vedremo Robert Pattinson nell'atteso (e misterioso) Mickey 17, pellicola fantascientifica diretta dal regista di Parasite Bong Joon Ho.

Zendaya ha vissuto un anno lavorativo importante, inaugurato da Dune: Parte Due, che ha incassato più di 700 milioni di dollari al botteghino mondiale. Al colossal sci-fi ha fatto seguito il dramma sul tennis Challengers, diretto da Luca Guadagnino, dove ha recitato al fianco di Mike Faist e Josh O'Connor, ottenendo ottime recensioni e un incasso di 94 milioni di dollari al botteghino globale.

Adesso Zendaya si prepara a fare ritorno sul set della gterza stagione della serie HBO Euphoria, le cui riprese inizieranno all'inizio del 2025.