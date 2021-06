Zendaya rende omaggio a Beyoncé: l'abito Versace è uno spettacolo (VIDEO)

Zendaya si è inchinata alla regina. In occasione dell'ultima edizione dei BET Awards, infatti, l'attrice ha omaggiato Beyonce vestendo lo stesso abito indossato dalla pop star nel 2003.

La star di Euphoria e vincitrice del Premio Emmy ha indossato un abito Versace che omaggia il vestito portato da Beyoncé Knowles nel 2003. Tuttavia, i due abiti recano una fondamentale differenza. Mentre il vestito indossato da Beyonce, infatti, era più succinto, quello portato da Zendaya Coleman è lungo e arioso. Entrambi i vestiti sono caratterizzati da tinte viola arricchite da inserti color lime e rivelano una serie di ritagli in corrispondenza del torso.

Ad aver mostrato in anteprima l'outftit di Zendaya in occasione dell'ultima edizione dei BET Awards è stato Law Roach, stilista storico in grado di scavare nella collezione Versace della stagione primavera/estate 2003. L'artista ha postato un video in slow motion sul suo profilo Instagram.

Nel 2003, Beyonce ha sfoggiato lo stesso look in occasione della sua prima partecipazione da solista ai BET Awards, durante la quale si misurò in una performance di Crazy in Love.

Nonostante l'ultimo anno sia stato povero di red carpet, Zendaya e Law Roach hanno sempre dato il loro meglio per apparire in forma! Ad esempio, in occasione dell'ultima cerimonia degli Oscar, l'attrice ha indossato un vestito giallo marchiato Valentino e gioielli Bulgari. Durante l'edizione virtuale degli Emmy e in occasione dei Critics' Choice Awards, invece, Zendaya è stata firmata da Christopher John Rogers e Valentino. A proposito del look della pop star, Law Roach ha dichiarato a BAZAAR.com: "Si tratta di un processo collaborativo ma, alla fine, ottengo sempre ciò che voglio. Mi piace giocare e fingere di essere il boss. In realtà, è lei a comandare. Si fida di me e sa che voglio sempre il meglio per lei!".