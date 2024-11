Zendaya mortificata per come ha trattato Josh O'Connor in Challengers: "Gli ho sputato e l'ho schiaffeggiato"

Zendaya si è recentemente scusata per come ha trattato Josh O'Connor durante le riprese di Challengers, in cui il suo personaggio e quello del collega, rispettivamente Tashi e Patrick, vivevano una turbolenta storia d'amore.

La star ha ammesso a Vanity Fair di essersi "sentita davvero male" nel girare alcune sequenze insieme a O'Connor, in particolare la scena, poi diventata un fenomeno virale, in cui Tashi sputa a Patrick prima di consumare ancora una volta la loro contorta relazione sentimentale.

"Cavolo, mi sono sentita davvero male con Josh. Pensavo: 'Ti schiaffeggio e ti sputo continuamente addosso'. È una cosa orribile, mi dispiace tanto", ha dichiarato Zendaya. "Lui è stato molto gentile". Per quanto riguarda Tashi, ha aggiunto: "Mi sono detta: 'Santo cielo, ragazza, devi tenere le mani lontane dalle persone'".

Il rapporto delle star di Challengers fuori dal set

"Sono davvero fortunata perché sono dei ragazzi davvero adorabili", ha detto l'attrice riferendosi anche al collega Mike Faist. "Quando si recita in un film come questo, in cui siamo davvero solo noi tre e i personaggi sono intimamente coinvolti ed emotivamente intrecciati l'uno con l'altro, è davvero importante che chi recita al tuo fianco non solo abbia talento, come è ovvio che sia, ma sia anche adorabile e ti faccia sentire al sicuro e supportato come partner di scena. Entrambi l'hanno fatto".

Challengers, Zendaya: "Finalmente posso davvero interpretare una donna più vicina alla mia età"

Zendaya ha proseguito: "Ci siamo anche divertiti molto. Tutti noi apprezziamo e prendiamo il nostro lavoro seriamente, ma anche non troppo seriamente, se capite cosa voglio dire. Ci godiamo comunque il processo. Possiamo ridere e divertirci, scherzare ed essere comunque presenti quando serve. È stato bello avere questa leggerezza".

Il trio è ancora in contatto grazie ai social: "Abbiamo una chat di gruppo", ha confermato Zendaya. "Dico di essere la mamma del gruppo perché scrivo sempre cose come: 'Ehi ragazzi, solo un controllo. Spero che stiate bene'. E loro rispondono. Mike è il peggiore a rispondere, ma lasciamo perdere".