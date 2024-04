Challengers, Zendaya: 'Finalmente posso davvero interpretare una donna più vicina alla mia età'

La carriera di Zendaya ha origini lontane, dagli esordi come ballerina e modella al mondo Disney fino al successo della serie Euphoria. Ora grazie a Challengers, il nuovo film di Luca Guadagnino, Zendaya può interpretare finalmente un personaggio femminile maggiormente aderente alla sua età.

Challengers: una scena del film

Intervistata da Vogue, Zendaya ha condiviso il proprio percorso personale e l'importanza di questo ruolo nella sua carriera:"Le persone mi vedono come una teenager, dato che sono stata un'adolescente per così tanto tempo. Questa è davvero finalmente la mia opportunità di interpretare una donna più vicina alla mia età. Tecnicamente, ancora interpreto un'adolescente nel film in alcuni punti ma poi cresce".

Una tennista in pausa

In Challengers, Zendaya intepreta Tashi, una tennista costretta a mettere in pausa la propria carriera a causa di un infortunio:"È davvero il fulcro di tutto. È determinata, estremamente motivata, disposta a fare tutto ciò che è necessario per ottenere quel pezzo di vita di cui ha bisogno. Credo che il tennis sia il suo primo amore. Penso che la sua durezza senza appelli sia qualcosa che non ho mai interpretato in un personaggio prima d'ora".

Insieme a Zendaya recitano nel film anche Josh O'Connor e Mike Faist, nei panni di Patrick e Art Donaldson. Il film uscirà nelle sale il 24 aprile ed era stato selezionato come film d'apertura dell'ultima Mostra del Cinema di Venezia prima di essere rimosso a causa dello sciopero degli attori in corso a Hollywood.