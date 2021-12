Zendaya imita alla perfezione Tom Holland quando da bambino cantava Billy Elliot (VIDEO)

Zendaya si è messa alla prova nell'imitazione di Tom Holland in un divertente video in cui ricrea l'intepretazione del collega con un brano di Billy Elliot.

Zendaya, nelle ultime settimane, è stata impegnata nella promozione di Spider-Man: No Way Home e, in un video esilarante, imita alla perfezione Tom Holland.

L'occasione è nata da una domanda della giornalista Melissa Nathoo legata a quello che le due giovani star vorrebbero che le persone dimenticassero del loro passato.

Parlando di foto e filmati imbarazzanti, Zendaya ha quindi ammesso che il suo video preferito di Tom Holland da piccolo è un'intervista in cui l'interprete di Peter Parker si mette a cantare improvvisamente.

L'attrice, prima di ammettere che è un filmato davvero adorabile, ha imitato alla perfezione l'interpretazione del piccolo Tom alle prese con una canzone di Billy Elliot.

I fan sono quindi andati alla ricerca dell'intervista, realizzata nel 2010, potendo apprezzare la bravura dell'interprete di MJ nel ricreare alla perfezione l'intonazione, l'espressione e persino le pause della peerformance di Tom durante l'intervista.

La star di Spider-Man: No Way Home, già da bambino, era stato in grado di dimostrare il proprio talento e la sua dimestichezza nel parlare con la stampa.