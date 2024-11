Zendaya ama recitare accanto a Tom Holland: "È come una seconda natura"

In una nuova intervista Zendaya ha parlato del motivo per cui ama lavorare accanto a Tom Holland, suo partner sul set e nella vita privata.

Zendaya ha rivelato perché ama recitare accanto a Tom Holland, suo partner anche nella vita reale.

Le due giovani star si sono incontrate sul set di Spider-Man e prossimamente saranno impegnate anche nella realizzazione del prossimo film diretto da Christopher Nolan.

I progetti accanto a Tom Holland

Intervistata da Vanity Fair, Zendaya ha spiegato che non trova per nulla strano lavorare con Tom Holland: "Non lo è, è in realtà stranamente piacevole. È come una seconda natura, casomai. Ti senti extra sicura con la persona con cui stai recitando. Amo lavorare con lui".

Zendaya e Tom in Spider-Man

La star di Euphoria ha quindi lodato l'interprete di Peter Parker nei film tratti dai fumetti della Marvel spiegando: "Lui è così talentuoso e appassionato nei confronti di quello che fa. Dà sempre il 1000%, anche se è totalmente stanco. Apprezzo realmente quell'aspetto della sua personalità. Sembra piuttosto normale. Ed è il modo in cui ci siamo incontrati".

Spider-Man: No Way Home, Tom Holland e Zendaya, un amore che è anche alchimia cinematografica

Zendaya e Tom si sono infatti conosciuti in occasione delle audizioni per Spider-Man: Homecoming, film arrivato nelle sale nel 2017. I due attori hanno poi recitato nei sequel Far From Home e No Way Home. Prossimamente dovrebbero avvenire le riprese del nuovo film dedicato alle avventure di Peter Parker, di cui hanno letto una bozza della sceneggiatura rimanendo entusiasti.

Il film di Christopher Nolan, invece, debutterà nelle sale nel 2026 e nel cast ci saranno anche Matt Damon, Anne Hathaway e Lupita Nyong'o.

A gennaio, come confermato negli ultimi giorni, si svolgeranno inoltre le riprese dell'attesa terza stagione di Euphoria, lo show in cui Zendaya interpreta Rue, dopo numerosi posticipi. HBO ha confermato che è previsto l'inizio del lavoro sul set, ponendo fine a un rincorrersi di ipotesi e indiscrezioni riguardante una possibile cancellazione della serie creata da Sam Levinson.