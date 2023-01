Zachary Levi alimenta la rivalità con Dwayne Johnson con un post su Instagram

Zachary Levi sembra non abbia apprezzato il poco apprezzamento dimostrato da Dwayne Johnson nei confronti dei film di Shazam!, decidendo così di condividere un post ironico che prende in giro il suo collega.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, The Rock avrebbe rifiutato di apparire con un cameo nei film Shazam! La furia degli dei e The Flash.

Dwayne Johnson, secondo alcune fonti mai confermate, avrebbe in più occasioni fatto capire di non apprezzare particolarmente la saga di Shazam! diretta da David F. Sandberg e con protagonista Zachary Levi.

L'interprete di Black Adam si sarebbe rifiutato più volte di apparire nelle avventure di Billy Batson, preferendo puntare a uno scontro con Superman che, ora, sembra destinato a non essere mai girato.

Dwayne Johnson: l'uscita di scena di Black Adam dai piani DC sarebbe legata a vari problemi con Warner Bros

Levi, interprete di Shazam e la cui presenza sembra sia confermata anche nel futuro del DC Universe guidato da Peter Safran e James Gunn, ha ora alimentato la rivalità condividendo tra le sue stories su Instagram un post che mostra una foto di The Rock e dedicato al fatto che uno studio dimostrerebbe come le bevande energetiche causino la calvizia negli uomini.

Zachary non ha commentato ulteriormente il post, anche se i fan non hanno esitato a notare come si tratti di un "attacco" molto specifico, considerando il look di Dwayne Johnson e il fatto che promuova spesso le sue bevande ZOA.