Zac Efron protagonista del thriller Gold, diretto da Anthony Hayes

Zac Efron sarà il protagonista di Gold, un nuovo thriller che verrà scritto e diretto da Anthony Hayes, che ne sarà anche uno dei protagonisti.

La sceneggiatura è firmata in collaborazione con Polly Smyth e il progetto sarà prodotto da Rogue Star Pictures e Deeper Water Films.

Gold racconterà la storia di due sconosciuti che viaggiano attraverso un deserto e si imbattono in una delle più grandi pepite d'oro mai ritrovate. I due pensano quindi a un piano per proteggere il loro "tesoro" e poter scavare per entrare in possesso dell'oggetto: un uomo va a recuperare gli strumenti necessari, mentre l'altro rimane e affronta gli elementi naturali del deserto, animali selvaggi e misteriosi intrusi, oltre a dover lottare contro il sospetto di essere stato abbandonato al suo destino.

Anthony Hayes ha dichiarato: "Si tratta di un racconto eccitante, coinvolgente e attuale sull'avarizia, l'umanità, chi siamo, cosa abbiamo fatto al mondo e che direzione stiamo prendendo se non siamo attenti. Avere Zac Efron come protagonista di questo film è un dono assoluto e vedere cosa sta già creando è qualcosa che non abbiamo mai visto prima da parte sua. Non vedo l'ora di offrire questo film coraggioso, viscerale e cinematografico agli spettatori di tutto il mondo".

Tra i prossimi progetti di Zac Efron ci saranno il remake di Tre scapoli e un bebè che verrà prodotto per Disney+ e il film L'incendiaria, tratto dal romanzo di Stephen King.