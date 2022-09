Zac Efron si apre sull'agorafobia: "Non esco più di casa"

Zac Efron ha deciso di rilasciare alcuni dichiarazioni molto personali relative alla sua costante lotta con l'agorafobia: durante la sua recente intervista con Men's Health, la star del nuovo film Apple TV+ intitolato "The Greatest Beer Run Ever" ha rivelato di soffrire d'ansia e di essere terrorizzato degli spazi affollati.

"Non esco più. Ogni volta che esco di casa e mi ritrovo in mezzo a grandi gruppi di persone si innesca la mia agorafobia", ha spiegato Efron, senza aggiungere ulteriori dettagli. Zac non è l'unica celebrità a soffrire di questo particolare disturbo d'ansia: all'inizio di quest'anno, Kim Basinger è apparsa in un episodio di "Red Table Talk" e ha descritto la sua battaglia con l'agorafobia.

"Non volevo uscire di casa. Non volevo più andare a cena. Qualcosa si spegne completamente dentro di te e devi imparare di nuovo tutto", ha confessato l'attrice. "Ho dovuto reimparare a guidare e per molti anni non sono stata in grado di attraversare i tunnel di Malibu. Tutto mi rendeva nervosa, come il vetro [scorrevole] per aprire la porta."

Di recente Zac Efron ha anche rivelato che ottenere il suo "straordinario look" per Baywatch del 2017 ha innescato un periodo di depressione: "Qualcosa di quell'esperienza mi ha bruciato. Ho avuto davvero difficoltà a tornare alla normalità. Alla fine, l'hanno attribuito all'assunzione di troppi diuretici per troppo tempo, hanno detto che è quello che ha incasinato qualcosa".