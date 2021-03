Zac Efron e Russell Crowe possibili star di The Greatest Beer Run Ever, nuovo film di Peter Farrelly

Zac Efron e Russell Crowe potrebbero essere i protagonisti di The Greatest Beer Run Ever, il nuovo progetto scritto e diretto da Peter Farrelly.

Peter Farrelly, dopo il successo di Green Book, tornerà alla regia con The Greatest Beer Run Ever, un film che potrebbe avere come star Zac Efron e Russell Crowe.

Apple Studios sta valutando l'ipotesi di finanziare il progetto e Bill Murray potrebbe ottenere un ruolo da co-protagonista.

Il filmmaker ha scritto la sceneggiatura del nuovo lungometraggio in collaborazione con Brian Currie e Pete Jones ispirandosi al libro The Greatest Beer Run Ever: A Memoir of Friendship, Loyalty and War scritto da Chick Donahue e J.T. Malloy. La produzione sarà curata da Andrew Muscato con Skydance.

Beer Run potrebbe essere il prossimo progetto di Peter Farrelly dopo gli Oscar conquistati da Green Book e racconterà la storia di Donohue che ha lasciato New York nel 1967 per portare ai suoi amici di infanzia che stavano combattendo in Vietnam della birra. Il giovane ha preso una buona idea portandola all'estremo, facendosi dare un passaggio da una nave mercantile e poi trasportando la birra attraverso la giungla mentre cercava di rintracciare i suoi tre amici. Chick, vestito con pantaloncini e una camicia hawaiana, è stato scambiato per un agente della CIA, situazione che ha reso i suoi sforzi più facili, ritrovandosi poi coinvolto nel conflitto. Nella parte del protagonista dovrebbe esserci Zac Efron, mentre la produzione non ha rivelato i dettagli del ruolo che potrebbe essere affidati a Russell Crowe e Bill Murray se le trattative si concluderanno in modo positivo.

Le riprese potrebbero iniziare ad agosto, probabilmente in Nuova Zelanda o Australia, e il progetto potrebbe diventare un titolo Apple Originals.