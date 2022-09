Zac Efron: "Sono quasi morto rompendomi la mandibola"

Zac Efron, in una recente intervista per Entertainment Tonight, ha risposto a delle speculazioni secondo le quali si sarebbe sottoposto alla chirurgia plastica al volto. L'attore ha infatti detto che non si tratta della verità, rivelando di essere quasi morto fratturandosi la mandibola.

Gold: Zac Efron in un'immagine del film

Zac Efron ha infatti rivelato di essere scivolato in una pozzanghera vicino casa sua, rompendosi la mandibola e ricorrendo ai punti per richiuderla. Solo in seguito ha scoperto che dei rumor affermavano si fosse sottoposto alla chirurgia plastica:

"Me l'ha detto mia mamma. Non leggo mai internet, quindi non mi interessa davvero".

Fortunatamente ora la star sembra star bene, e avremo modo di vederla insieme a Bill Murray e Russell Crown in Una birra al fronte. Nella pellicola in uscita il 30 settembre su Apple TV+ Zac Efron interpreta un uomo che nel 1967 viaggia in Vietnam per portare la birra ai suoi amici d'infanzia, i quali stanno combattendo per l'esercito durante la guerra contro gli Stati Uniti.