Zac Efron sarà uno dei due protagonisti di King of The Jungle

Zac Efron sarà uno dei due protagonisti del film King of the Jungle, dedicato alla vita del creatore del famoso antivirus.

Zac Efron sarà la star di una nuova commedia intitolata King Of The Jungle, progetto che sta venendo presentato ai potenziali finanziatori e produttori all'American Film Market in questi giorni.

L'attore è stato scelto come protagonista dai registi Glenn Ficarra e John Requa, già autori del successo di Crazy, Stupid, Love e I Love You Phillip Morris.

La sceneggiatura di King of the Jungle sarà firmata da Scott Alexander e Larry Karaszeski e si basa su un articolo scritto per Wired da Joshua Davis in cui si racconta la storia vera del magnate John McAfee, inventore del famoso sofware antivirus. L'uomo ha prelevato i suoi averi, si è allontanato dal mondo civilizzato e si è trasferito nella giungla im Belize dove ha fondato una comunità in stile Colonnello Kurtz con armi, sesso e follia.

Nel film Zac Efron avrà la parte del giornalista Ari Furman che accetta l'incarico di occuparsi di un'intervista con McAfee e, arrivato in Belize, si ritrova coinvolto nel mondo all'insegna della paranoia, della visione distorta della realtà e persino in un omicidio.

La produzione sarà curata da Charlie Gogolak, Condé Nast Entertainment, Zaftig Films, MadRiver Pictures ed Epic Entertainment.

Nelle prime fasi del progetto i due protagonisti della storia avrebbero dovuto essere interpretati da Seth Rogen e Michael Keaton, attori che hanno poi abbandonato il film le cui riprese inizieranno nei primi mesi del 2020.