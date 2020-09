Young Rock: la serie sulla giovinezza di Dwayne Johnson verrà girata in Australia

La vita di Dwayne Johnson diventerà una serie televisiva e le riprese si svolgeranno in Australia, come svelato da un nuovo comunicato.

La giovinezza di Dwayne Johnson sarà raccontata nella serie Young Rock e le riprese della serie si svolgeranno in Australia. La produzione dovrebbe iniziare e finire entro i prossimi 18 mesi nell'area del Queensland.

Per ora la produzione non ha ancora annunciato il nome dell'attore che avrà il ruolo del protagonista nella serie Young Rock, di cui Dwayne Johnson sarà uno dei produttori esecutivi oltre ad apparire in veste di attore in alcune puntate.

Paul Telegdy, a capo di NBC Entertainment, ha dichiarato: "Lo show mostrerà Dwayne mentre cresce. Si tratta della vita di Dwayne portata in vita da una sceneggiatrice brillante e profonda come Nahnatchka Khan".

I produttori della serie collaboreranno con il governo australiano e Screen Queensland per compiere un significativo investimento nella comunità locale e migliorare le infrastrutture cinematografiche esistenti a Brisbane.

Young Rock ha inoltre potuto sfruttare il tax credit, ottenendo quindi un importante sostegno economico.

Paul Fletcher, ministro australiano che si occupa anche delle attività artistiche, ha aggiunto: "Questa è una dimostrazione della fiducia internazionale nel settore produttivo di livello mondiale e rafforza il grandioso appeal della nostra nazione come luogo sicuro dal COVID che offre strutture di alto livello ed esperienze. Gli eccitanti progetti del team di Universal Studio Group sono stati resi possibili tramite il programma governativo di incentivi locali e dimostra il meglio che può offrire il settore cinematografico e televisivo australiano".