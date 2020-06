You Should Have Left: il trailer del nuovo film con Kevin Bacon

Kevin Bacon è il protagonista del nuovo film horror You Should Have Left, di cui online è stato condiviso il trailer.

You Should Have Left, di cui online è stato condiviso il trailer, è il nuovo horror prodotto da Blumhouse in arrivo in streaming negli Stati Uniti dal 19 giugno.

Nel video si assiste all'arrivo dei protagonisti in una casa dove iniziano a verificarsi eventi inquietanti e le cui dimensioni non corrispondono a quelle previste. Dopo l'apparizione di un messaggio minaccioso, la famiglia si ritrova alle prese con una lotta per la sopravvivenza.

Il film scritto e diretto da David Koepp racconta quello che accade quando Theo Conroy, il protagonista interpretato da Kevin Bacon, è un uomo di mezza età di successo che si è sposato con un'attrice molto più giovane, Susanna (Amanda Seyfried). Il matrimonio va in crisi a causa della segretezza di lei, della gelosia di lui e dell'ombra del passato dell'uomo. Nel tentativo di risolvere i problemi della relazione, la coppia prenota una vacanza in una casa moderna e spettacolare nella campagna gallese dove portano anche la loro figlia di sei anni, Ella (Avery Essex). La situazione raccontata in You Should Have Left si trasforma però in un incubo quando Theo inizia a perdere il controllo della realtà e teme che ci sia una forza sinistra all'interno della casa.

Il progetto si basa sul racconto scritto da Daniel Kehlmann e tra i produttori ci sono anche Jason Blum, Kevin Bacon e Dean O'Toole.