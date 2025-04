YOU 5: perché Penn Badgley ha infranto la sua regola sulle scene di sesso nell’ultima stagione

Penn Badgley aveva stabilito un limite chiaro per il suo personaggio. Eppure, nell'ultima stagione di YOU, qualcosa è cambiato.

ATTENZIONE: questo articolo contiene SPOILER sulla quarta e quinta stagione di YOU

Penn Badgley ha sempre espresso una certa distanza dal personaggio che interpreta in You, Joe Goldberg, cercando di non alimentare la percezione romantica del controverso protagonista. Eppure, nella stagione conclusiva della serie Netflix, l'attore ha accettato di infrangere una delle sue regole personali più rigide: quella di non girare scene di sesso.

Durante un'intervista a People, Badgley ha spiegato che nonostante la sua ferma volontà, espressa già nel 2023, di evitare momenti di intimità sullo schermo - motivata sia dal desiderio di non essere visto come un "protagonista romantico" sia da rispetto per il proprio matrimonio - per l'ultima stagione ha scelto di fare un'eccezione.

Le parole di Badgley

"La domanda era di nuovo la stessa: cosa sono disposto a fare?", ha raccontato. "Ho sempre detto che avrei preferito fare il minimo indispensabile, ma se è necessario per la storia, allora dev'essere qualcosa di significativo, essenziale, intenzionale. E così è stato".

You. Penn Badgley e Charlotte Ritchie sul set dell'ultima stagione.

L'attore ha precisato che la scelta è stata condivisa con il team creativo della serie, che ha voluto riportare Joe alla sua forma originale: quella di un seduttore manipolatore, capace di disarmare le sue vittime con fascino e apparente sensibilità.

Nel corso della promozione della serie, Badgley aveva già definito You come un'esperienza quasi simbolica, una riflessione su ciò che rende certi personaggi così attraenti per il pubblico, nonostante la loro oscurità.

"Abbiamo cercato di rispondere alla domanda: perché siamo così attratti da figure come Joe Goldberg?", aveva detto a Deadline. "Credo che abbiamo costruito un percorso che porta alla sua completa decostruzione".

Nell'ultima stagione, Joe torna infatti a usare la seduzione come strumento di potere e controllo, un aspetto che secondo l'attore doveva essere mostrato in tutta la sua ambiguità.

You: una foto della seconda stagione della serie

"È in quel tipo di contesti che Joe compie le sue azioni più pericolose: nella manipolazione, nella seduzione. Le scene di sesso non sono lì per provocare, ma per mostrare il lato predatorio del personaggio", ha concluso Badgley. "Era importante che il pubblico lo vedesse per ciò che è davvero: un predatore, anche in senso sessuale".