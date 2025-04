You 5: gli showrunner rivelano un finale alternativo soprannaturale per Joe Goldberg

Gli showrunner della serie hanno rivelato che, in origine, avevano immaginato per Joe un destino decisamente più inquietante e paranormale.

Con l'uscita della quinta e ultima stagione, You ha ufficialmente chiuso il capitolo di Joe Goldberg. La serie, disponibile su Netflix dal 24 aprile 2025, si è conclusa dopo un percorso iniziato nel 2018 su Lifetime e proseguito, dal secondo ciclo in poi, sulla piattaforma streaming.

In occasione del gran finale, gli showrunner Justin W. Lo e Michael Foley hanno raccontato al New York Post di aver considerato diverse opzioni per l'epilogo del protagonista interpretato da Penn Badgley. Tra queste, anche un'idea decisamente insolita: Joe sarebbe potuto essere... un fantasma.

Un finale alternativo che sfiora l'horror

Attenzione: spoiler sulla stagione 5 di You

Nel corso dell'intervista, Lo ha rivelato: "Abbiamo esplorato diversi scenari, e uno di questi prevedeva che Joe fosse morto, magari per mano di Bronte. C'era persino una versione in cui gli sparavano, ma il pubblico se ne rendeva conto solo nell'ultima puntata, scoprendo così che era un fantasma".

You. Penn Badgley e Charlotte Ritchie sul set dell'ultima stagione.

Secondo Lo, questa svolta sovrannaturale faceva parte delle primissime versioni scritte del finale, poi accantonate a favore di una conclusione più realistica e coerente con il tono generale della serie. Anche l'ipotesi di farlo uccidere dalla Bronte interpretata da Madeline Brewer è stata infine scartata.

Alla fine, la scelta è ricaduta su un finale più concreto: Joe viene arrestato e condannato all'ergastolo, pagando finalmente il prezzo delle sue azioni.

Foley ha spiegato che la decisione definitiva sul finale è arrivata solo nelle fasi avanzate della scrittura: "Sin dall'inizio, noi autori condividevamo l'idea che Joe non potesse cavarsela impunito". Ha aggiunto che non c'è mai stata l'intenzione di proporre un percorso di redenzione: l'obiettivo era piuttosto metterlo di fronte alle persone a cui aveva fatto del male - e soprattutto, metterlo faccia a faccia con se stesso.