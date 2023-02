You, Penn Badgley si scaglia contro Netflix: "Ha reso i serial killer attraenti"

Penn Badgley, interprete di Joe Goldberg nella serie You, si è scagliato contro Netflix e le sue serie sui serial Killer: a sua detta la piattaforma di streaming li ha resi troppo attraenti per il pubblico.

"A essere onesti la colpa è anche nostra. Nel nostro show empatizzi con Joe e alla fine ti innamori di lui. Ted Bundy? Jeffrey Dahmer? Colpa di Netflix, grava tutto sulle loro spalle. Hanno reso i serial killer troppo attraenti per il pubblico generalista" ha dichiarato Penn Badgley ai microfoni di Entertainment Tonight. Dichiarazioni abbastanza controverse, se consideriamo come l'attore vesta i panni di uno stalker all'interno dello show You, rinnovato per una quarta stagione.

In passato anche la madre di una delle vittime di Jeffrey Dahmer, serial killer interpretato da Evan Peters nella serie Netflix Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer, aveva condannato la spettacolarizzazione televisiva del personaggio realmente esistito e i numerosi premi dati allo show.