You Hurt My Feelings, scomode rivelazioni nel trailer del film con Julia Louis-Dreyfus e Tobias Menzies

Julia Louis-Dreyfus e Tobias Menzies nel primo trailer ufficiale di You Hurt My Feelings, la pellicola scritta e diretta dalla regista e sceneggiatrice Nicole Holofcener, che uscirà nelle sale il 26 maggio.

A24 ha diffuso il primo trailer ufficiale di You Hurt My Feelings, la pellicola in arrivo nelle sale che vede di nuovo a lavoro insieme davanti e dietro la macchina da presa l'attrice Julia Louis-Dreyfus e la regista e sceneggiatrice Nicole Holofcener.

You Hurt My Feelings, come riportato da Variety, ha come protagonisti Julia Louis-Dreyfus che indossa i panni di Beth e Tobias Menzies che presta il suo volto a Don. I due attori danno vita ad una coppia sposata appena giunta ad un importante bivio romantico e professionale.

You Hurt My Feelings racconta la storia di Beth, "autrice di successo che lavora al suo primo romanzo con l'appoggio di coloro che la circondano. Tutto cambia quando sente cosa pensa realmente del suo lavoro il marito Don. Dopo essere stata supportata per anni, Beth deve fare i conti con questo tradimento. Mentre cercheranno di porre rimedio a quanto accaduto e rimettere in carreggiata il proprio matrimonio, i due dovranno anche affrontare separatamente nuove sfide e nuove fasi della loro carriera".

Nicole Holofcener, alla sua seconda collaborazione indipendente con Julia Louis-Dreyfus, ha scritto e diretto il film che ha debuttato al Sundance Film Festival di quest'anno e che uscirà nelle sale il 26 maggio durante il fine settimana del Memorial Day.