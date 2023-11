You Hurt My Feelings: Julia Louis-Dreyfus da applausi nel trailer italiano del film in programma a Torino 2023

Julia Louis-Dreyfus è la mattatrice della tagliente commedia di Nicole Holofcener You Hurt My Feelings, che verrà presentata al Torino Film Festival 2023.

Vertice 360 ha lanciato il trailer italiano di You Hurt My Feelings, tagliente commedia firmata da Nicole Holofcener che ha fatto il sui debutto al Sundance a gennaio e che verrà presentata in anteprima nazionale alla 41° edizione del Torino Film Festival.

Fin dal debutto al Sundance, il film è stato accolto con grande calore dalla critica internazionale, totalizzando un punteggio di 94% su Rotten Tomatoes. Scritto e diretto da Nicole Holofcener, You Hurt My Feelings vede Julia Louis-Dreyfus, alla seconda collaborazione con la Holofcener, nel ruolo della protagonista Beth, in un'interpretazione che ha conquistato tutti. Nel cast anche Tobias Menzies, noto per il ruolo del Principe Filippo di Edimburgo in The Crown, e Arian Moayed.

Di cosa parla You Hurt My Feelings

You Hurt My Feelings vede protagonista una scrittrice che entra in crisi quando casualmente sente il marito dare la sua onesta reazione rispetto al suo ultimo romanzo. Un film sulla fiducia, sulle piccole bugie che ognuno di noi racconta e sul rapporto con le persone che amiamo di più.

Una produzione FilmNation Entertainment, You Hurt My Feelings uscirà in Italia nel primo trimestre 2024 distribuito da Vertice 360.