You do you, su Netflix in streaming da oggi

You Do You, la nuova commedia romantica proveniente dalla Turchia, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 9 giugno 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Merve ha scelto di vivere la sua vita da bohémien, ma per quanto affascinante possa essere la realtà dei fatti non è facile da gestire. La ragazza vorrebbe diventare una stilista. Ma suo padre è sull'orlo della bancarotta e così la ragazza rischia di essere sfrattata da casa. Quando i suoi sogni sembrano così lontani dall'essere realizzati, insieme alle sue amiche le sovviene un'idea rivoluzionaria: creare un'app di incontri in cui l'unica regola da seguire è quella di indossare una maschera.

Locandina di You Do You

Quando, però, colui che ha investito sulla app, sostenendola sul piano finanziario, le si presenterà, per Merve avrà inizio un intrigo romantico che non aveva per niente considerato... Nel cast di You Do You, la nuova rom com turca - titolo originale Merve Kült - diretta da Cemal Alpan (che ha lavorato a un'altra commedia però per Prime Video nel 2023) troviamo Ahsen Eroglu, Mine Tugay, Burcu Türünz, Ozan Dolunay, Zuhal Olcay, Ferit Aktug, Arif Piskin, Ege Aydan, Süreyya Gürsel Evren, Esra Akkaya, Bülent Gültekin, Sevde Zehra Yildirim e Sibel Salihoglu.