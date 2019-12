YOU 2: Penn Badgley svela i retroscena di un disgustoso momento sul set

YOU 2 ha riportato sugli schermi il serial killer interpretato da Penn Badgley e l'attore ha ora rivelato i retroscena di una scena splatter contenuta nella seconda stagione della serie. Non proseguite con la lettura se non volete spoiler !

L'adattamento televisivo dei romanzi scritti da Caroline Kepnes è tornato su Netflix per raccontare un nuovo capitolo della storia di Joe Goldberg - di cui potete leggere la nostra recensione - e nell'episodio intitolato Just the Tip si assiste a uno degli omicidi compiuti dal protagonista e al modo in cui si libera del cadavere della sua vittima. Nella puntata di You entra in scena un uomo chiamato Jasper che vuole riavere un'ingente cifra da Will, il ragazzo a cui il personaggio di Penn Badgley, ha rubato l'identità. Gli eventi portano all'omicidio del ricattatore e la situazione, nella sceneggiatura, era inizialmente ancora più complicata perché l'attore ha spiegato: "Accadevano molte cose e lo script originale era ancora più lungo". Per liberarsi del corpo di Jasper, Joe decide quindi di usare il tritacarne del locale in cui lavora e Penn ha ammesso che si è trattato di un momento "disgustoso" svelando i retroscena di quei ciak.

Badgley ha raccontato: "Avevamo un manichino a dimensioni naturali e molto autentico. Era un corpo senza testa ed era estremamente realistico da toccare e vedere. Tutti i peli del corpo erano di origine umana che sono stati applicati individualmente. Quindi il lavoro che è stato compiuto per costruire quel manichino è stato davvero grandioso ed era ideato in modo che potesse "sanguinare" quando veniva tagliato".

Il protagonista ha proseguito sottolineando: "C'era inoltre un braccio staccabile. Era davvero interessante parlare con le persone che lo hanno realizzato perché erano tutte così dolci. Semplicemente amano i film horror e hanno un vero amore per questa forma d'arte e questo lavoro manuale. In un certo senso è stato eccitante e poi è arrivato il momento di tagliarlo. Quella parte suscitava davvero molta nausea ed è stato davvero surreale".

Quella morte mostrata nei nuovi episodi, tuttavia, è la preferita dell'attore perché era la più "viscerale" dal punto di vista emotivo.