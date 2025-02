Yorgos Lanthimos ha scelto il suo nuovo progetto: il thriller Fatale

Yorgos Lanthimos sembra non avere intenzione di concedersi pause dal lavoro e, secondo le fonti di The Film Stage, avrebbe già scelto come prossimo progetto Fatale.

Il regista non ha ancora completato il lavoro su Bugonia, remake del film coreano Save the Green Planet! firmato da Jang Joon-hwan che avrà come star Emma Stone, Jesse Plemons e Alicia Silverstone.

Cosa racconterà il thriller Fatale

Fatale è descritto come un thriller e si baserà sul romanzo scritto nel 1977 da Jean-Patrick Manchette. Al centro della trama ci sarà Aimee, una killer su commissione che arriva in una città portuale e inizia ad ambientarsi tra la popolazione locale.

L'affascinante donna finge di essere una nuova arrivata innocente, ma in realtà individua rancori esistenti da tempo e va alla ricerca di nuove opportunità, usando tutte le sue conoscenze ed esperienze per trovare il modo giusto per uccidere. Qualcosa, tuttavia, non va come si aspetta e l'esperta manipolatrice diventa preda di una passione pura e imprevedibile.

Il ritorno del regista sul set

Per ora non sono stati condivisi ulteriori dettagli del progetto, come l'inizio previsto per le riprese o i nomi delle star che Yorgos Lanthimos intende coinvolgere dopo aver collaborato più volte negli ultimi anni con Emma Stone, apparsa anche in Kinds of Kindness dopo essere stata la protagonista di Povere creature! l'anno precedente. L'attrice premio Oscar, come già anticipato, fa inoltre parte del cast di Bugonia, film per cui ha dovuto radersi a zero i capelli.

Non resta quindi che attendere per scoprire chi interpreterà i ruoli principali nell'adattamento per il grande schermo del romanzo e le location che verranno scelte per i ciak del prossimo progetto del prolifico regista.