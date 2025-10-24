Yorgos Lanthimos annuncia una pausa dal cinema dopo Bugonia: “Ho bisogno di fermarmi”

Yorgos Lanthimos è uno dei registi più prolifici dell'ultimo periodo ma non tutti ricordano che dopo il successo de La favorita, il cineasta ellenico si era preso una pausa di cinque anni prima di tornare dietro la macchina da presa.

Dopo tre film negli ultimi tre anni, Lanthimos ha deciso ufficialmente di prendersi un altro periodo di pausa, come lui stesso ha confermato in una recente intervista.

Pausa dopo Bugonia

Nell'ultima intervista a Collider, Yorgos Lanthimos ha spiegato di sentirsi esausto dopo le lavorazioni di Povere creature!, Kinds of Kindness e Bugonia, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.

Primo piano di Emma Stone in Bugonia

"Penso di aver bisogno di una pausa" ha ammesso il regista "L'ho già detto tra un film e l'altro, ma stavolta sono serio. Potete considerarla una promessa. Mi prenderò una piccola pausa [...] trovi la volontà e la forza, ma a un certo punto si esauriscono. Siamo arrivati a quel punto".

I progetti futuri di Yorgos Lanthimos dopo Bugonia

Nonostante una pausa doverosa, Lanthimos ha in cantiere diversi altri progetti: un adattamento del provocatorio romanzo di Ottessa Moshfegh, My Year of Rest and Relaxation, e Fatale, breve romanzo di Jean-Patrick Manchette.

Nel frattempo, i fan potranno godersi Bugonia, nelle sale cinematografiche da ieri. La storia è quella di due uomini che rapiscono una giovane donna convinti che tutto il mondo sia in pericolo e minacciato da una razza aliena che vorrebbe conquistarlo e distruggerlo e che lei sia la chiave per salvare l'umanità.

Il cast del nuovo lungometraggio Bugonia è composto da Jesse Plemons, Emma Stone, Aidan Delbis, Stavros Halkias e Alicia Silverstone. Emma Stone ha recitato in parecchi film con Lanthimos nel corso degli anni, da La favorita a Povere creature!, da Kinds of Kindness proprio a Bugonia, l'ultimo capitolo cinematografico della ricca filmografia di Yorgos Lanthimos.