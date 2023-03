Yonder: ecco quando uscirà la nuova, misteriosa serie sci-fi coreana di Paramount+

Yonder si prepara a debuttare su Paramount+: un'altra attesa produzione coreana si farà strada sui nostri servizi streaming, e nel caso dello show sci-fi avverrà i primi di aprile.

Come riporta Variety, negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia, America Latina, Germania, Svizzera, Austria, Francia e qui in Italia Yonder sarà disponibile a partire dall'11 aprile.

La serie tv diretta da Lee Joon-ik (The Book of Fish, The King and the Clown) con protagonisti Shin Ha-kyun (Mr. Vendetta), Han Ji-min (L'impero delle ombre), Lee Jeong-eun (Parasite) e Jung Jin-young (Pandora) è un'opera di fantascienza ambientata 2032.

La storia riguarda un uomo che viene invitato dalla sua defunta moglie a visitare un luogob misterioso, ideato per i morti, nel quale questi possono continuare a vivere una volta caricati i propri ricordi della vita passata insieme. Lo show, si legge sempre su Variety, "ci mette di fronte a questioni legate alla vita e alla morte, a cosa significa avere eterna felicità e alle conseguenze per l'umanità quando si ha a che fare con incredibili progressi tecnologici e scientifici".

Yonder è solo una delle collaborazioni previste tra Paramount Global e CJ ENM, società leader nel mercato dell'intrattenimento coreano, e altri tre titoli dovrebbero arrivare l'11 aprile sulla piattaforma streaming: Signal, una serie in cui un criminal profiler nel 2015 e un detective nel 1989 comunicano tramite walkie-talkie e risolvono crimini insieme; Voice (prima e seconda stagione) che segue gli impiegati di un call center dedicato alle emergenze e due agenti di polizia dediti ad aiutare il prima possibile chi ha bisogno; e Save Me (prima e seconda stagione), che vede al centro della storia un oscuro culto religioso che si spaccia per una pacifica comunità religiosa, ma il cui scopo è quello di creare scompiglio nella propria comunità.