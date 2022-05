Yellowstone 5: inizia la produzione della quinta stagione della serie con Kevin Costner

Il team di Yellowstone ha ufficialmente dato inizio alla produzione della quinta stagione dopo il grande successo dello show che ha ricevuto una valutazione estremamente positiva da parte della critica e del pubblico. La serie guidata da Kevin Costner ha riaperto i battenti nel Montana questo lunedì, come annunciato dalla Paramount Network.

Yellowstone: Cole Hauser e Jefferson White in una scena della serie

Il 67enne vincitore dell'Oscar non sarà l'unico a tornare sul set dello show poiché sarà affiancato da Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley, Cole Hauser, Kelsey Asbille, Brecken Merrill, Jefferson White, Forrie Smith, Denim Richards, Ian Bohen, Finn Little, Ryan Bingham e Gil Birmingham.

La notizia arriva pochi mesi dopo che il finale della quarta stagione della serie ha raggiunto un nuovo record con 9,3 milioni di spettatori totali in diretta. Yellowstone è lo show che ha totalizzato i punteggi più alti in assoluto, per quanto concerne la televisione via cavo, sfidando il massiccio calo degli spettatori degli ultimi anni.

Yellowstone 3: Kevin Costner a cavallo in una scena della terza stagione

In una recente storia di copertina Taylor Sheridan, il creatore di Yellowstone, ha spiegato a Variety come è passato dall'interpretare piccole parti qua e là alla creazione e alla guida del popolarissimo Neo-Western: "Il nostro lavoro come artisti è quello di mostrare uno specchio al mondo e lasciare che le persone vedano il riflesso. Ogni volta che ignoriamo qualcosa in genere la temiamo, o la giudichiamo."