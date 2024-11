Yellowjackets: la serie con star Christina Ricci è stata accusata di plagio

La serie Yellowjackets è al centro di una causa legale intentata dai produttori di un film intitolato Eden, progetto con più di un punto in comune con la storia portata sul piccolo schermo da Showtime Network ed Entertainment One.

Il lungometraggio è stato scritto da Nate Parker ed è arrivato nei cinema nel 2015, distribuito da Voltage Pictures.

Le accuse alla serie

Yellowjackets ha debuttato sugli schermi americani nel 2021 e avrebbe, secondo i produttori del film, usato gli elementi principali della trama. La storia raccontata in Eden, infatti, prende il via quando una squadra di calcio viene coinvolta in un incidente aereo. I sopravvissuti, inizialmente, uniscono le forze per affrontare la situazione ed emerge un leader carismatico che incita alla violenza. Tra i personaggi ci sono anche un allenatore, il figlio di uno dei protagonisti e un personaggio femminile.

Le protagoniste di Yellowjackets

Tra i documenti legali si sostiene che entrambe le storie affrontano la lotta per la sopravvivenza in condizioni difficili, i problemi nel trovare cibo e le conseguenze psicologiche dell'isolamento e della crescente oscurità dentro di loro. Mentre lottano per sopravvivere, crescono le tensioni, si formano alleanze, emergono segreti oscuri e ci si spinge ai propri limiti morali, rendendo complicato distinguere tra il bene e il male.

La serie e il film, inoltre, mostrano eventi traumatici che comprendono omicidi, cannibalismo e morte.

Eden Film Production chiede un risarcimento danni e di bloccare la produzione della serie. Showtime e Lionsgate, attualmente, non hanno risposto alle accuse.

Yellowjackets 2, la recensione del finale: le ragazze ci salutano... col botto

Il cast della serie

Nello show recitano Melanie Lynskey, Tawny Cypress, Christina Ricci, Lauren Ambrose e Simone Kessell, oltre a Juliette Lewis che ha però concluso l'arco narrativo del suo personaggio dopo le prime due stagioni. Le interpreti della storia ambientata nel 1996, sono invece interpretate da Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty, Liv Hewson e Courtney Eaton.