Yahya Abdul-Mateen II stringe un nuovo accordo con Netflix per produrre film

Yahya Abdul-Mateen II, prossimamente nel cast di Matrix Resurrections, ha stretto un nuovo accordo con Netflix che prevede la produzione di nuovi film.

L'attore produrrà i progetti inediti tramite la sua House Eleven10, nome scelto come omaggio alla sua città natale di Oakland, in California.

In un comunicato ufficiale, Yahya Abdul-Mateen II ha dichiarato che il suo obiettivo è portare in vita storie legate alla sua giovinezza e di dare spazio alle comunità che vengono poco rappresentate. L'attore ha aggiunto: "Sono così orgoglioso della visione di House Eleven10 e non potrei essere più eccitato dalla passione condivisione di Netflix per le idee che vogliamo proporre nel mondo".

Adbul-Mateen II ha aggiunto: "Vogliamo applicare un processo creativo che crei lo spazio per la magia e l'umanità in vari universi narrativi, e attraverso tutti i generi. House Eleven10 cerca di mettere in evidenza il talento delle comunità tradizionalmente poco rappresentate o escluse all'interno del settore includendo filmmaker, autori e staff appartenenti alla diversità in tutti i nostri progetti".

Tendo Nagenda, vice presidente dei film originali di Netflix, ha dichiarato: "Yahya è un talento incredibilmente luminoso e siamo privilegiati nell'essere stati presenti fin dall'inizio della sua carriera da The Get Down fino a Il processo ai Chicago 7. Siamo eccitati nel continuare a collaborare creativamente con lui tramite House Eleven10".