Y: The Last Man, ecco la data di uscita della serie tv

Dopo una lunga attesa, i fan del fumetto di culto Vertigo Y: The Last Man stanno per godere della visione dell'adattamento televisivo che ora ha una data di uscita ufficiale.

Dopo innumerevoli avvii, stop, ritardi e rivoluzioni nel cast finalmente l'adattamento televisivo del fumetto Vertigo Y: The Last Man ha una data di uscita: la serie debutterà su FX e Hulu lunedì 13 settembre.

Y: un'immagine della serie

Una delle serie a fumetti più popolari degli anni 20000 firmata dallo scrittore Brian K. Vaughan e dall'artista Pia Guerra ha impiegato un decennio per arrivare sul piccolo schermo, ma finalmente ci siamo.

Y: The Last Man racconta quello che accade in un mondo post-apocalittico in cui ogni essere vivente di sesso maschile è morto, tranne un unico sopravvissuto che se ne va in giro con una scimmietta.

Nel cast ci saranno Diane Lane, Imogen Poots, Lashana Lynch, Juliana Canfield, Marin Ireland, Amber Tamblyn, Jennifer Brown, Ashley Romans, Ben Schnetzer, Olivia Thirlby e Juliana Canfield.

Tutti gli episodi dello show saranno diretti da donne e la produzione ha un numero significativo di capi dipartimento donne, incluse entrambe le direttrici della fotografia, la scenografa, la costumista, la direttrice del casting, i montatori, la coordinatrice degli stunt e altri ancora.