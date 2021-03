xXx - Il ritorno di Xander Cage e il tatuaggio dedicato ad uno stuntman morto

Durante alcune scene di xXx - Il ritorno di Xander Cage è possibile vedere un tatuaggio sulla gamba di Xander Cage che porta il nome di Harry O'Connor: la scritta è un chiaro omaggio ad uno stuntman morto durante le riprese di xXx, primo capitolo della saga.

xXx: The Return of Xander Cage: Vin Diesel impegnato sul set

Harry O'Connor era uno stuntman presente in xXx, morto durante le riprese; lavorò sul set come controfigura per settimane prendendo parte anche alla celebre scena in cui Xander Cage porta a termine la sua famosa acrobazia con il paracadute a Praga.

In un'intervista a Variety, pubblicata nel gennaio del 2017, Vin Diesel ha rivelato che la Paramount Pictures lo ha contattato per proporgli di girare un eventuale sequel. Nell'aprile del 2018 Diesel, tramite la sua casa di produzione One Race Films, ha acquistato i diritti del franchise dai Revolution Studios e ha dato inizio allo sviluppo del quarto capitolo della serie.

xXx: The Return of Xander Cage: Vin Diesel e Deepika Padukone in una foto promoziona,e

Su Rotten Tomatoes, il film ha un indice di approvazione del 44% sulla base di 149 recensioni e una valutazione media di 4,9 / 10. Il consenso critico del sito recita: "xXx - Il ritorno di Xander Cage dovrebbe soddisfare i fan dei primi due capitoli, ma l'azione non riesce a compensare una trama stanca che non riesce a portare il franchise in una nuova dimensione."