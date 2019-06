Gli X-Men non arriveranno nel MCU nei prossimi 5 anni!

I Marvel Studios hanno comunicato che per vedere gli X-Men sul grande schermo dovranno passare ancora almeno 5 anni.

I fan non vedono l'ora di scoprire cosa si inventerà Kevin Feige con gli X-Men, ma secondo un comunicato di un informato utente Reddit, ci vorranno ancora diversi anni per vedere i mutanti al cinema. Il piano attuale del Marvel Cinematic Universe, infatti, prevede 3 o 4 anni di film già definiti, quindi non ci sarà spazio per loro a breve:

X-Men: Dark Phoenix, un primo piano di Sophie Turner

"Marvel opera con piani di 3 o 4 anni e oltre questi le idee sono ovviamente vaghe. Ci sono alcune eccezioni, ma non si vedrà nessun personaggio Fox nella Marvel nella prossima fase. Qualcuno minore sì, ma non aspettatevi X-Men, Fatnastici 4 o Doom."

A questo proposito, la fonte ha confermato che il capitolo dei Fantastici Quattro, atteso per il 2022, è un fake vero e proprio:

"Falso. Non vi aspettate Fantastici 4 o X-Men per almeno cinque anni. Ci sono più di 10 progetti in fase di sviluppo, e con 3 film all'anno, la Marvel è satura per circa 4 anni."

Intanto è arrivato X-Men: Dark Phoenix nelle sale di tutto il mondo. L'uscita del film è slittata più volte a causa dei reshoots dovuti, come svelato da James McAvoy, alla somiglianza del finale di X-Men: Dark Phoenix con un altro cinecomic uscito di recente.

X-Men: Dark Phoenix sarà l'ultimo capitolo della saga degli X-Men versione Fox. Nel frattempo, possiamo leggere sui social media i giudizi sul film non troppo positivi; prima però qui trovate la nostra recensione di X-Men: Dark Phoenix.