Xavier Dolan al lavoro su una nuova serie intitolata Rage

Xavier Dolan è tornato al lavoro ed è attualmente impegnato nello sviluppo di una serie tv ambientata negli anni '80.

Il progetto si intitola Rage e verrà presentato al Mercato Internazionale Audiovisivo che si svolgerà a Roma dal 6 al 10 ottobre.

Cosa racconterà la serie di Dolan

Rage racconterà l'ascesa del movimento skinhead nella capitale francese quando, negli anni '80, sono nati gruppi come Chasseurs de skins, i 'cacciatori di skinhead'. Le due fazioni in opposizione usavano alle volte metodi violenti e hanno avuto un importante impatto sulla società parigina.

Nel team al lavoro sulla serie ci saranno Manon Robillot e Laetitia Quentin tramite la loro Madelon Production. Gli script sono firmati da Anaïs Topla, Mathieu Gouny e Marc Herpoux.

Xavier Dolan, nel 2023, aveva annunciato su Instagram la sua intenzione di interrompere la sua carriera come regista, a distanza di 4 anni dall'arrivo nelle sale di Matthias e Maxime. Il filmmaker aveva inoltre realizzato la serie The Night Logan Woke Up nel 2022.

La sua carriera comprende titoli molto apprezzati e premiati, tra cui Mommy e È solo la fine del mondo, di cui potete leggere la nostra recensione. Xavier ha inoltre firmato video musicali tra cui Hello di Adele.

Il ritorno di Dolan

Dopo un silenzio prolungato, un anno fa, il filmmaker aveva annunciato di essere al lavoro su un nuovo film, di cui non aveva svelato molti dettagli.

Dolan aveva svelato la sua intenzione di ritornare dietro la macchina da presa per realizzare un progetto ideato prima del 2020, un horror che "esplorerà temi quali paura, fallimento e rifiuto".

Il regista canadese, nell'agosto 2024, aveva svelato di aver quasi completato la sceneggiatura, tuttavia per ora non ci sono stati ulteriori aggiornamenti, lasciando i suoi tanti fan in sospeso.

Non resta che attendere per avere nuove notizie certe dei suoi progetti futuri.