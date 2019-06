X-Men vs Fantastic 4: ecco la trama del cinecomic... che non si farà

A quanto pare Fox avrebbero abbandonato sul nascere l'idea di un crossover X-Men vs Fantastic 4, ma la trama del cinecomic ha fatto comunque la sua comparsa in rete.

Con l'acquisizione di Fox da parte di Disney, l'era dei cinecomic Fox sugli X-Men si è ufficialmente conclusa. A mettere la pietra tombale sul franchise è stato il flop di X-Men: Dark Phoenix che rischia di far perdere alla compagnia un sacco di soldi tanto che la stessa produttrice Lauren Shuler Donner ha preso le distanze da X-Men: Dark Phoenix.

A un certo punto in casa Fox erano circolate voci sull'ipotesi di un crossover tra X-Men e Fantastici Quattro, ma solo adesso sono trapelati i dettagli della trama del cinecomic che nessuno vedrà mai. Secondo Hollywood Reporter, la sceneggiatura firmata dagli autori di X-Men: First Class Ashley Edward Miller e Zack Stentz vedeva "Johnny Storm in partenza per nova nel tentativo di rintracciare il villain Molecule Man. Johnny crea un buco a Manhattan alimentando ulteriori polemiche sull'atto di registrazione dei supereroi in risposta alla carneficina. Gli eroi si dividono su versanti opposti, la rottura comprende uno scontro tra Wolverine e Mr. Fantastic che si conclude con Reed Richards che mette al tappeto Wolverine estendendo le due mani fino a farle diventare al livello molecolare e usandole come forbici per tagliare le braccia del mutante. Alla fine i due eroi fanno pace portando a una scena post-credits che anticipa il futuro: un'invasione da parte degli Skrull".

A quanto pare Paul Greengrass era interessato a dirigere il film che poi, come molti altri progetti di Hollywood, non ha mai visto la luce.