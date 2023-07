X-Men: Secret Invasion potrebbe aver anticipato gli elementi alla base del reboot sui mutanti targato MCU

La serie Secret invasion sembra contenere una scena che getta le basi per il futuro reboot di X-Men che verrà realizzato nel MCU.

Le serie tv hanno già proposto qualche dettaglio per introdurre il mondo dei mutanti con Ms. Marvel, in cui si scopriva che Kamala Khan era uno di loro.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sullo show con star Samuel L. Jackson.

L'easter egg legato agli X-Men

Nella quarta puntata di Secret Invasion si vede nella casa di Nick Fury un libro scritto da Priscilla intitolato Decoding the Superhuman Gene, ovvero Decodificando il gene superumano.

Tra le pagine dei fumetti, il Gene-X è quello che causa ai mutanti di sviluppare le abilità superumane durante la pubertà. Questo dettaglio sembra quindi confermare che le persone comuni siano consapevoli dell'esistenza dei mutanti.

Avengers e X-Men: Quale futuro attende i prossimi cinecomics Marvel e Fox?

Secret Invasion è ambientata nel presente del MCU e sembra quindi confermare che il governo e le persone normali siano consapevoli di alcuni dettagli riguardanti le anomalie genetiche. Priscilla potrebbe, secondo alcune teorie, aver compiuto delle ricerche sul Gene-X su ordine di Gravik, che sta cercando di creare i Super Skrull, e di aver poi deciso di far pubblicare le sue ricerche.

Gli studi sui mutanti potrebbero in futuro, come accaduto tra le pagine dei fumetti, portare a sostenere le motivazioni di chi causa degli scontri tra umani e mutanti.