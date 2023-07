X-Men, Rebecca Romijn: 'Non mi è piaciuto lavorare con Brett Ratner; Bryan Singer è un grande filmmaker'

La saga cinematografica di X-Men ha avuto due registi piuttosto controversi, Brett Ratner e Bryan Singer, che hanno avuto non pochi problemi legali a causa dei loro comportamenti sul set. Rebecca Romijn, l'interprete di Raven a.k.a. Mystique nella saga Marvel, che ha avuto modo di lavorare con entrambi, ha recentemente raccontato qualcosa in più sulla sua esperienza professionale al fianco sia di Ratner che di Singer.

Due registi "complicati"

"Non ero felice di lavorare con [Brett Ratner]" ha raccontato Rebecca Romijn ai microfoni di The Indipendet, come riporta anche Variety, parlando del regista di X-Men: Conflitto Finale "Ma lui è stato cancellato. E non ho detto nulla al riguardo che avesse a che fare con il #MeToo perché ho avuto due grossi problemi con due registi con cui ho lavorato, ed entrambi hanno già avuto ciò che si meritavano. Non mi serve aggiungere altro".

Ma Ratner sembra essere l'unico nome che Romijn è disposta a fare in questa situazione, mentre di Bryan Singer, regista dei primi due film di X-Men e di X-Men: Giorni di un Futuro Passato, vuole ricordare più che altro le sue doti da filmmaker.

"È un fantastico filmmaker. Era incredibile vederlo all'opera" ha affermato "E a un certo punto devi decidere se vuoi provare a separare le due cose. So che gli altri membri del cast si sono confrontati con lui riguardo determinate cose. Ma io non ero tra loro. Io non ero lì, per cui non posso davvero parlarne".

Romijn ribadisce poi che "Ci sono stati dei drammi sul set, e io ne sono stata testimone, e ne ho sentito molto parlare. Ed è vero che lui a volte arrivava a lavoro che non era preparato per quello che si doveva fare. Ma si presentava comunque, e senza alcuna preparazione, riusciva a girare alcune delle scene più belle che possa aver realizzato, perché era un bravissimo regista".

Romijn non è l'unica attrice che, malgrado le accuse nei suoi confronti, ha elogiato Bryan Singer per il suo grande talento, ma la maggior parte dei suoi colleghi non ricorda con altrettanta tranquillità i tempi di X-Men e dell'esperienza lavorativa con il regista (ricordate l'ira di Halle Berry?).