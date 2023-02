Brian Cox loda Bryan Singer, che lo ha diretto in X-Men 2: "È un grande talento"

L'attore Brian Cox, star di Succession, ha lodato il regista Bryan Singer che lo ha scelto per il ruolo di Stryker in X-Men 2, sostenendo che sia un grande talento.

Brian Cox ha lodato il regista Bryan Singer, con cui ha lavorato in occasione del film X-Men 2, sostenendo che abbia un grande talento e abbia dovuto affrontare molte difficoltà sul set.

In passato, ancora prima che emergessero le accuse di molestie sessuali rivolte al regista, altre star della saga dei mutanti, tra cui Halle Berry, avevano invece criticato il filmmaker sostenendo fosse una persona molto difficile con cui lavorare.

Rispondendo alle domande di Yahoo Entertainment, invece, Brian Cox ha dichiarato che Bryan Singer ha dovuto affrontare "molto stress" durante le produzione di X-Men 2. Secondo la star di Succession, il comportamento del regista ha spesso portato a scene che venivano riscritte direttamente sul set.

X-Men 2: Brian Cox è William Stryker

Cox ha spiegato: "Una delle sue caratteristiche più grandiose è che, quando veniva su un nuovo set, doveva ripensare a ogni cosa. Aveva un'idea e poi ripensava alla scena. Quindi è sempre stata una transizione difficile per lui. Ma una volta che capiva come affrontare la situazione, lo faceva veramente velocemente ed era in grado di adattarsi". L'interprete del colonnello William Stryker ha quindi aggiunto: "Penso sia un regista straordinario, realmente, realmente dotato. Certamente sarò per sempre grato nei suoi confronti perché ha avuto fiducia in me e mi ha dato la parte. Ho puntato su un gioco di attesa e ha funzionato".

Hugh Jackman, recentemente, aveva invece dichiarato che il comportamento di Singer sul set ora non sarebbe possibile: "Penso ci siano alcuni modi di comportarsi che non accadrebbero ora. E ritengo che le cose siano migliorate".

