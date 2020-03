Thor: The Dark World contiene un easter egg a tema X-Men

In Thor: The Dark World c'era un easter egg a tema X-Men che faceva riferimento a un famoso villain della saga.

Già al tempo di Thor: The Dark World fu gettato un ponte tra saghe di supereroi grazie a un easter egg a tema X-Men. Con l'acquisizione da parte di Disney dell'intero catalogo cinematografico e televisivo di Fox, l'intreccio tra personaggi Marvel e mutanti diventa sempre più reale e realizzabile. Che Thor abbia già creato un collegamento tra i due universi?

Thor: The Dark World, Chris Hemsworth in azione con il suo martello

Adesso che eroi Marvel e X-Men fanno parte della stessa grande famiglia Disney, gli easter egg utilizzati in passato possono fungere da connessione tra i due mondi. Nel primo film solista di Iron Man c'era stato un riferimento diretto al jet degli X-Men, il Blackbird, ma è in Thor: The Dark World che compare l'elemento potenzialmente più condivisibile.

In una scena del film, vediamo il fisico Erik Selvig che tiene una lezione sulle teorie della Convergenza a un gruppo di detenuti dell'ospedale psichiatrico dove lui stesso è rinchiuso. Tra i detenuti c'è anche Stan Lee, nel suo immancabile cameo. Sulla lavagna vediamo una lunga serie di fenomeni legati al Marvel multiverse, ma troviamo anche il fenomeno chiamato The Fault. Durante la guerra galattica tra Shi'ar e Kree, viene usata una bomba che crea uno strappo nel tessuto spazio-temporale. Da questo viene prodotto The Fault, una sacca della realtà dove nasce una nuova e mostruosa razza aliena, che avrà ancora un ruolo centrale nell'universo degli X-Men.

L'easter egg sulla spaccatura spazio-temporale in Thor: The Dark World potrebbe essere un buon gancio per collegare Marvel e X-Men, magari sotto forma di passaggio tra dimensioni parallele, oppure come opportunità di inserimento per un nuovo villain, magari proprio il Vulcan che ha scatenato la guerra e conquistato intere civiltà aliene.