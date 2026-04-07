X-Men: il regista Jake Schreier condivide nuovi update sul reboot

Il reboot delle avventure degli X-Men è attualmente in fase di sviluppo e ora sono stati svelati i nomi degli sceneggiatori che si occuperanno del progetto.

A condividere l'interessante update è stato il regista Jake Schreier, che si occuperà del ritorno sul grande schermo dei mutanti.

Gli update sul reboot

In un'intervista rilasciata a Collider, il filmmaker ha dichiarato che saranno Lee Sung Jin, creatore di Lo Scontro, e Joanna Calo, co-showrunner di The Bear, a lavorare alla nuova bozza della sceneggiatura.

I tre artisti hanno già collaborato in occasione di Thunderbolts*, il film targato MCU di cui potete leggere la nostra recensione.

Lo script, in precedenza, era stato sviluppato da autori come Michael Lesslie (Hunger Games), Aaron Rabin (Jack Ryan), e Zach Dean (Fast X).

Schreier ha inoltre dichiarato: "Quando si torna indietro e si leggono i fumetti degli X-Men, c'è ideologia, ma anche drammi interpersonali, quasi come se fosse una soap opera".

Jake ha quindi aggiunto: "Avere sceneggiatori che capiscono come far progredire l'ideologia a partire da interessi personali, se ci riusciamo, è ciò che sembrerà più onesto rispetto a ciò che gli X-Men possono essere".

Il futuro dei mutanti

Il film dovrebbe essere il primo capitolo di quella che viene definita The Mutant Saga che prenderà il via dopo Avengers: Secret Wars, che concluderà la Saga del Multiverso.

Alcuni mesi fa, Daniel Richtman, abitualmente a conoscenza di vari scoop cinematografici, aveva inoltre dichiarato: "Marvel sta sviluppando un progetto su Wolverine e numerosi progetti sui mutanti per la prossima saga, non solo un reboot di X-Men".

Hugh Jackman potrebbe non essere il protagonista del nuovo film, passando forse il testimone a Laura/X-23, il personaggio interpretato da Dafne Keen, apparsa accanto alla star australiana e Ryan Reynolds nel progetto campione di incassi Deadpool & Wolverine (di cui potete leggere la nostra recensione).

Per ora, tuttavia, dalla Marvel non è ancora arrivata una conferma definitiva per quanto riguarda i progetti che avranno al centro gli X-Men e non resta che attendere ulteriori update.