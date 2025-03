Duster: teaser trailer e data di uscita della nuova serie drammatica di J.J. Abrams e LaToya Morgan

J.J. Abrams, celebre regista di Star Wars, torna sul piccolo schermo con un nuovo progetto. Max ha infatti rilasciato il primo teaser trailer di Duster, la serie drammatica ideata insieme a LaToya Morgan, rivelandone anche la data di uscita.

Lo show debutterà giovedì 15 maggio, con un nuovo episodio ogni settimana fino al gran finale previsto per il 3 luglio. Qui di seguito potete dare un'occhiata al primo teaser trailer.

Cast e trama di Duster

Duster segue la storia di Nina (Rachel Hilson), la prima agente FBI afroamericana, che nel 1972 si dirige nel Sud-Ovest degli Stati Uniti per reclutare un audace pilota di fuga (Josh Holloway). Insieme, tenteranno di smantellare una pericolosa organizzazione criminale in rapida ascesa.

Il progetto segna la reunion tra Abrams e Holloway, noto per il ruolo di Sawyer in Lost. Nel cast figurano anche Keith David, Sydney Elisabeth, Greg Grunberg, Camille Guaty, Asivak Koostachin, Adriana Aluna Martinez e Benjamin Charles Watson.

Il teaser trailer introduce i protagonisti con uno scambio di battute incisivo: "Mi avevano avvertito di non cercarti, che sei solo un pilota leale" dice Nina a Holloway. Più avanti, il personaggio interpretato da David pone una domanda chiave: "Cosa ne pensi della violenza?", dando il via a una sequenza di scene d'azione ad alta tensione.

I primi due episodi sono stati scritti da Abrams e Morgan, diretti e prodotti esecutivamente da Steph Green. La produzione esecutiva è affidata ad Abrams e Rachel Rusch Rich per Bad Robot, mentre Morgan produce attraverso la sua TinkerToy Productions, in collaborazione con Warner Bros. Television.

Nel frattempo, Abrams è impegnato in un misterioso progetto per Warner Bros. che coinvolgerebbe Glenn Powell e, secondo alcune indiscrezioni, anche Samuel L. Jackson, Emma Mackey e Jenna Ortega. Al momento, non sono stati diffusi dettagli sulla trama.

Josh Holloway, oltre al ruolo iconico in Lost, ha recitato nella serie crime Intelligence e nel drama sci-fi Colony, conclusosi nel 2018.