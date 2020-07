X-Men: Dafne Keen vuole interpretare X-23 in un film della Marvel

Dafne Keen ha espresso il suo desiderio di riprendere il ruolo di Laura/X-23 ora che gli X-Men potrebbero ritornare sul grande schermo all'interno del Marvel Cinematic Universe.

L'attrice ha debuttato nella parte della giovane mutante in occasione di Logan, il film con star Hugh Jackman.

L'interpretazione della giovane attrice aveva conquistato il regista James Mangold che aveva dichiarato: "Non c'è nessun modo in cui questo film potrebbe funzionare senza l'incredibile Dafne Keen. Nella seconda metà del film sta sostenendo l'intero film mentre Logan si è ritirato alle prese con la malattia e i dubbi personali e, ovviamente, è nell'ultima inquadratura".

Hugh Jackman aveva aggiunto: "Quando il regista ha proposto il personaggio di Laura e il fatto che il film fosse sulla famiglia, ci siamo preoccupati di trovare la persona giusta. Fino a quando abbiamo incontrato Dafne. Il primo giorno della sua audizione mi ha dato un pugno così forte sul braccio che il giorno dopo avevo un livido".

L'attrice, intervistata da ComicBook.com, ha ora svelato che sarebbe totalmente disposta a interpretare Laura in un film del Marvel Cinematic Universe: "Sì, decisamente. Al 100%".

Dafne Keen, ricordando la sua esperienza sul set di Logan, ha aggiunto: "Immagino che Hugh e Patrick Stewart mi abbiano realmente formata come attrice. Semplicemente vederli in camera è stato fantastico. Mi hanno fatto sentire realmente a mio agio. Non mi è mai sembrato di lavorare, non volevo mai andarmene dal set. Mi hanno insegnato così tanto".

L'attrice ha inoltre lodato Hugh Jackman: "Mi ricordo di aver visto come si comportava sul set con tutti e mi ha spinta a pensare 'Se dovessi diventare famosa, o qualcosa di simile, non voglio montarmi la testa e voglio essere umile e con i piedi per terra come Hugh".