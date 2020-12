X-Men, Dafne Keen: "Fox voleva realizzare uno spinoff per X-23"

X-23 avrebbe dovuto avere un film da protagonista dopo il debutto avvenuto in Logan e a confermarlo è stata l'attrice Dafne Keen.

La giovane star, attualmente protagonista della serie Queste oscure materie, ha spiegato che inizialmente i responsabili di Fox le avevano parlato della possibilità che venisse realizzato uno spinoff.

Dafne Keen, intervistata da Elle, ha ricordato quanto accaduto durante le riprese di Logan - The Wolverine: "Mi era stato detto da alcune persone di Fox che avrebbe potuto esserci un altro film, ma è avvenuto secoli fa mentre stavamo girando e non mi hanno più contattata".

L'interprete di Laura, ovvero X-23, ha spiegato: "Sento che siamo solo all'inizio della storia, c'è qualcosa in più da raccontare ed è una staffetta. Io entro in scena quando hanno già scritto e fatto la preproduzione, e hanno deciso di girare il film".

Dafne ha ribadito: "Non appena diranno 'andiamo', andrò felice ovunque mi dicano".

Marvel ha ora il controllo dei personaggi dopo l'acquisizione di Fox e non è ancora stato annunciato che progetti sono in fase di sviluppo per Wolverine e gli X-Men, anche se un reboot sembra sia inevitabile. Dafne Keen potrebbe comunque riprendere il ruolo avuto in Logan e tutte le probabilità sono ancora disponibili.