X-Files, Gillian Anderson ricorda di essere tornata sul set solo dieci giorni dopo il parto

In un'intervista rilasciata al magazine Grazia, Gillian Anderson ha approfondito il tema del primo parto vissuto durante l'ascesa della serie tv X-Files, nella quale interpreta la detective Dana Scully. Sposata in prime nozze con il regista Clyde Klotz nel 1994, Anderson diede alla luce la sua prima figlia Piper Maru proprio durante la produzione dello show.

David Duchovny e Gillian Anderson interpretano Fox Mulder e Dana Scully in X-Files

L'attrice ha raccontato di essere tornata subito al lavoro, dieci giorni dopo, nonostante non fosse ciò che voleva:"Dieci giorni dopo un cesareo. Non l'avrei voluto ma non avevo scelta" ha dichiarato Anderson.

Le difficoltà

Nonostante fosse consapevole del proprio status da privilegiata, Gillian Anderson ha spiegato che non è stato affatto facile essere una madre lavoratrice:"Ho ricevuto aiuto ma ho comunque faticato. Le donne che crescono i figli da sole sono supereroine, sono incredibili. Non sapevo cosa stessi facendo. Sei sottosopra e a volte ti senti come se stessi leggermente impazzendo. Eppure ero aiutata" ha dichiarato l'attrice.

Dopo aver interpretato Jean Milburn, madre di Otis Milburne (Asa Butterfield) in Sex Education, Gillian Anderson sarà di nuovo su Netflix nel film Scoop il prossimo 5 aprile. Nel nuovo lungometraggio interpreta la giornalista Emily Maitlis, che nel 2019 realizzò un'incredibile intervista al principe Andrea.