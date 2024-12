X Factor, prima della finale c'è già un verdetto: Sky rinnova il talent show per altre stagioni

Durante la conferenza stampa in vista della finale 2024, è arrivata un'ottima notizia per X Factor: lo show resta su Sky per altre due stagioni. Che ne sarà di Giorgia e dei giudici?

A poco più di 24 ore dalla finale di X Factor, è arrivata un'altra buona notizia per il talent show: Sky ha rinnovato l'accordo con Fremantle, produttore del format, per altre due stagioni, 2025 e 2026, come il contratto prevede.

X Factor resta su Sky: che ne sarà della giuria?

Sembrano ormai lontane, dunque, quelle ombre, nel rapporto tra il broadcast e la casa di produzione, che aveva fatto nascere un sospetto solo qualche mese fa. Si vociferava, infatti, che, con il contratto precedente in scadenza, Fremantle sarebbe stata vicinissima a cedere i diritti di trasmissione del talent, per l'Italia, a Warner Bros. Discovery, che avrebbe dovuto poi trasmettere lo show sul Nove con la conduzione di Amadeus.

Pettegolezzi che Sky si era già affrettata a contenere a luglio, e che ora allontana definitivamente con la notizia dell'avvenuto rinnovo.

La questione successiva a questo punto diventa: che ne sarà della conduttrice, Giorgia, e dei quattro giudici, Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Furia e Manuel Agnelli? Una prima, possibile risposta è già contenuta nelle parole di Antonella d'Errico, Executive Vice President Content Sky Italia: "L'intenzione è quella di proseguire con questa composizione, noi lo desideriamo e spero lo vogliano anche loro".

La palla, a questo punto, passerebbe proprio ai diretti interessati, impegni ulteriori permettendo. Da parte di Giorgia, alla sua prima esperienza da conduttrice e molto apprezzata da pubblico e critici, è già arrivata una prima rassicurazione: "Il futuro a X Factor? Beh tornare sarebbe carino perché ormai due cosette le ho imparate".

Intanto l'edizione 2024 si prepara alla sua puntata finale, che andrà in onda, giovedì 5 dicembre su Sky Uno e TV8, per la prima volta nella storia dello show, in esterna, da Piazza Plebiscito a Napoli. Sarà un testa a testa tra Achille Lauro e Manuel Agnelli perchè in gara ci sono ormai soltanto tre concorrenti di Lauro - Patagarri, Les Votives e Lorenzo Salvetti - e la sola rimasta - Mimì Caruso - nella squadra del rocker milanese.