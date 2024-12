X Factor 2024, Mimì è la vincitrice dell'edizione: la classifica finale

Mimì è la vincitrice di X Factor 2024. Ed è la prima concorrente, in sei edizioni, a portare Manuel Agnelli alla vittoria. Originaria del Mali, cresciuta in provincia di Monza, Mimì Caruso, 17 anni, è risultata la preferita del pubblico in una puntata che ha visto i quattro concorrenti ancora in gara sfidarsi in tre manche.

La classifia finale di X Factor

Ci voleva un mezzo miracolo per battere, nella finale in diretta da Napoli, la sqaudra di Achille Lauro schierata al gran completo, ma alla fine Mimì, contro ogni aspettativa, ce l'ha fatta.

Il favorito della vigilia, Lorenzo Salvetti, ha dovuto accontentarsi del quarto posto, "solo" terzi i Patagarri, i favoriti dai bookmakers e di buona parte del pubblico, a giudicare dai fischi piovuti sul palco al momento della proclamazione.

Ecco la classifica finale:

Mimì

Les Votives

Patagarri

Lorenzo Salvetti

Nella prima manche, My Song, in cui i pezzi portati sul palco erano stati scelti dagli stessi concorrenti, Mimì Caruso si è esibita sulle note di un brano iconico, Because the Night di Patti Smith. Per la seconda manche ha eseguito un medley delle sue cover più riuscite durante il percorso a X Factor, per la terza e ultima ha cantato nuovamente il singolo Dove si va, scritto per lei da Madame.

La somma dei tre televoti, uno per manche, ha dato come risultato la classifica finale, e ha stabilito che l'unica donna rimasta in gara, Mimì, era la trionfatrice di un'edizione che è riuscita a dare nuova linfa al format. Non a caso proprio ieri Sky e Fremantle hanno annunciato il rinnovo per altre due stagioni.