X Factor 2024 cambia tutto e prova a rilanciarsi. Ci riuscirà?

Nuova conduttrice e nuova giuria per il format Sky, con un ritorno e tre new entry assolute. Ma basteranno Giorgia, Achille Lauro, Manuel Agnelli, Paola Iezzi e Jake La Furia a risollevare gli ascolti di X Factor?

18 edizioni e sentirle tutte. X Factor 2024 riparte su Sky e NOW a settembre con una veste completamente nuova. Via Francesca Michielin, conduttrice delle ultime due edizioni, via i giurati Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico, rimasti in sella sia nel 2022 che nel 2023, e chiaramente via anche Morgan, lo scorso anno cacciato a stagione in corso tra mille polemiche.

Giorgia, nel banner di presentazione di X Factor 2024

La 14esima stagione Sky di X Factor ha infatti deciso di giocarsi il tutto per tutto con un rilancio fortemente mediatico, almeno nei nomi dei suoi protagonisti: Giorgia, e poi la giuria, Achille Lauro, Manuel Agnelli, Paola Iezzi e Jake La Furia. A proposito della conduttrice, per una sola notte fresca co-conduttrice di Sanremo 2024 al fianco di Amadeus, Giorgia Todrani, regina della musica italiana, ha ceduto alle infinite lusinghe televisive degli ultimi 15 anni accettando il ruolo di presentatrice di X Factor. Un'altra cantante dopo la doppietta di Francesca Michielin, che si metterà in gioco al cospetto di scalette, gobbi elettronici e aspiranti popstar.

Io sono... Giorgia

Tuttavia, se casting, audizioni, Boot Camp e Last Call non parrebbero destare preoccupazioni, perché tutto registrato e ampiamente montato, sarà con i live di ottobre che Giorgia dovrà confermare quella spigliatezza esplicitata all'Ariston lo scorso febbraio. Chi mastica un po' di televisione sa quanto Giorgia sia stata cercata, nel corso degli anni, da qualsivoglia tipo di trasmissione. Amici di Maria, The Voice, lo stesso_ X Factor_ ma in qualità di giudice. Todrani aveva sempre rifiutato, ringraziando sentitamente per l'invito, perché evidentemente spaventata da un ruolo che non sentiva suo. Con Sanremo 2024 tutto è cambiato, tanto da vederla ora esordire in qualità di conduttrice unica, chiamata ad interagire con una giuria totalmente rinnovata.

Dalla parte di Francesca Michielin, perché tutti possiamo sbagliare. Anche sul palco di X Factor

Tre uomini e una donna

Paola Iezzi, nuova giurata di X Factor

Unico volto conosciuto quello di Manuel Agnelli, già giudice dal 2016 al 2018 e nel 2020 e 2021. Cinque edizioni complessive e mai una vittoria per il frontman degli Afterhours, in passato lucido e competente, perfettamente a proprio agio nella gestione del mezzo televisivo e dei suoi tempi, al cui fianco troveremo 3 novità in grado di abbracciare l'intero spettro musicale nazionale. Paola Iezzi, sorella di Chiara nonché dj, sarà l'unica donna dietro il famigerato bancone, volto pop rilanciato in grande stile da Sanremo 2023 e solo pochi mesi fa giudice di Drag Race Italia su Paramount+.

Il ritorno di Manuel Agnelli

Icona queer nonché reginetta di tormentoni, Iezzi farà a gara di look con Achille Lauro, che torna a X Factor 5 anni dopo aver preso parte al talk Extra Factor. A cinque anni dal boom di Rolls Royce il cantautore romano necessitava di un ritorno catodico, dopo due anni vissuti tra pochi alti e molti bassi. Dalla delusione di Sanremo 2022 al flop dell'Eurovision in rappresentanza di San Marino, con un ultimo album distante tre anni e appena due singoli nell'ultimo anno e mezzo. A chiudere il cerchio troviamo Jake La Furia, rapper milanese nato con i Club Dogo, che torna a X Factor 7 anni dopo aver preso parte a StraFactor. Come volto televisivo Francesco Vigorelli, questo il suo nome all'anagrafe, ha dimostrato di saperci fare, basti pensare alle mille comparsate in Name That Tune - Indovina la canzone, per una quota 'rapper' che seguirà le orme dei passati Fedez, Sfera Ebbasta, Hell Raton e Dargen D'Amico.

X Factor, l'ultimo rilancio?

Achille Lauro, nuovo volto in giura

Ai cinque nuovi Moschettieri Sky affida l'arduo compito di rilanciare un format che da tempo comincia a mostrarsi affaticato. Basti pensare che X Factor non esiste più neanche nel Regno Unito, dove nacque grazie a Simon Cowell. La vincitrice della 17esima edizione, Sarafine, è letteralmente scomparsa nel nulla, così come era capitato a Baltimora nel 2021, a Casadilego nel 2020, a Sofia Tornambene nel 2019. I Santi Francesi, vincitori nel 2022, hanno dovuto presentarsi a Sanremo Giovani per ritrovare interesse musicale, con tanti, troppi trionfatori finiti più o meno nel dimenticatoio.

E tra i giurati anche Jake La Furia

L'ultimo a resistere, in ordine di tempo, è Michele Bravi, vincitore nel lontano 2013. Giorgia, Achille Lauro, Manuel Agnelli, Paola Iezzi e Jake La Furia dovranno provare non solo a risollevare gli ascolti e la mediaticità della trasmissione ma anche se non soprattutto a cogliere tra i migliaia di aspiranti artisti provinati le giuste voci, i reali talenti, costruendo su di loro le produzioni più adeguate. Più facile a dirsi che a farsi, ma provarci era necessario, perché X Factor Italia è ufficialmente diventato maggiorenne e probabilmente meritava un tentativo ulteriore, nella speranza di aver fatto scelte giuste e ponderate. Per ora, sulla carta, si può definire una squadra vincente. Da settembre in poi l'ardua sentenza.