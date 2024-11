X Factor 2024: Damiano dei Punkcake "cita" Achille Lauro e i Maneskin e si spoglia sul palco

Non c'è Live di X Factor 2024 senza un atto punk dei Punkcake, che dimostrano come d'altronde nè il nome nè il genere musicale si scelgano poi a caso nella vita. Se la scorsa settimana si erano esibiti scambiando ruoli e strumenti, questa volta Damiano, il cantante, si è spogliato sul palco. Proprio sotto gli occhi di quell'Achille Lauro che, nel 2020, in gara a Sanremo con la sua "Me ne frego", sorprese tutti gli spettatori con un espediente simile.

La domanda del loro giudice, Manuel Agnelli, che aveva aperto l'esibizione, d'altronde, lasciava spazio all'innaginazione rispetto a quello che avrebbero potuto fare: "Credete che i Punkcake siano sexy?". E anche il pezzo scelto per la serata a tema musica dance, "Do Ya Think I'm Sexy" di Rod Stewart, andava proprio in quella direzione. Tra suore al basso, gattine vestite da Sailor Moon e infermiere scollacciate, il frontman Damiano era quello con l'abito più normale, uno smoking nero. E in fondo è stata proprio la sua esibita ordinarietà, soprattutto nel confronto con gli altri membri della band, la spia di quello che da lì a pochi minuti sarebbe successo. Strappato in un sol colpo l'abito nero, Damiano ha cantato e si è agitato per tutto il resto dell'esibizione in uno striminzito body leopardato. E niente più.

Un destino nel nome, verrebbe da pensare, perchè nel 2017 a un altro Damiano toccò la stessa sorte: Damiano David si esibì come una pole dancer, tacchi altissimi, vestiti quasi non pervenuti e fondoschiena in bella vista, sulle note di Kiss This degli Struts, insieme ai Maneskin.

A distanza di sette anni, nella squadra dello stesso giudice, la storia si ripete e aggiunge un tassello: a osservare attentamente e a sorridere dell'esibizione dei Punkcake ieri sera c'era Achille Lauro, un altro degli "spogliarellisi eccellenti" da palco.