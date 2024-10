X Factor 2024, la concorrente si ribella a Paola Iezzi dopo l'eliminazione: "La musica ha perso di nuovo!""

Durante i Bootcamp di Paola Iezzi, nella puntata ora in onda di X Factor 2024, la concorrente Marina Del Grosso ha protestato vivamente contro la decisione della giudice di toglierle la sedia in favore di Laura Fetahu.

Bootcamp con polemica per X Factor 2024. Quello che è successo a Paola Iezzi, impegnata nella formazione della sua squadra in vista dei Live, a memoria non era mai accaduto. Una concorrente si è ribellata alla decisione della giudice di toglierle la sedia, e quindi la possibilità di entrare nel talent, dando vita a una vibrante protesta che si è presto trasformata nella critica, più o meno giusta giudicatelo voi, a un intero genere musicale.

La concorrente si oppone a Paola Iezzi: "La musica ha perso ancora una volta"

Marina Del Grosso, studi al Conservatorio e voce portentosa, aveva già impressionato i quattro giudici durante le Audition cantando Senza fine di Gino Paoli. L'unico no era arrivato da Jake La Furia in quell'occasione, e non era dovuto alla performance ma all'emotività della concorrente e al suo modo "drammatico" di vivere la musica come una missione. L'indubbia qualità artistica aveva alla fine prevalso e l'aveva portata dritta ai Bootcamp, per provare ad avere un posto nel team che Paola Iezzi guiderà durante i Live.

Dopo un'esibizione impeccabile, benchè giudicata un po' troppo classica, sulle note di I Put A Spell On You, il brano composto da Screamin' Jay Hawkins nel 1956, portato al successo da Nina Simone nel 1965, Marina è riuscita a ottenere l'agognata sedia.

Come già spiegato nelle pagelle della scorsa settimana, per la sua diciottesima edizione X Factor ha deciso di ridurre le sedie da 5 a 4. Quando Laura Fetahu, la 23enne che ha convinto Paola Iezzi a giocare l'X Pass durante le audizioni, è arrivata sul palco, i posti a sedere erano già tutti occupati. La sua performance potente su Boss Bitch di Doja Cat ha spinto la cantautrice a decidere per uno switch necessario.

Avendo già eliminato Tara, la ragazza d'origine palestinese, evidentemente non convinta di voler eliminare gli altri due concorrenti seduti in quel momento, la giudice ha deciso di lasciare indietro proprio Marina Del Grosso.

La concorrente però non l'ha presa per niente bene (in effetti c'è qualcuno che lo fa?) e, dopo aver chiesto la parola, rivolta alla Iezzi, ha affermato di non essere per niente d'accordo con la decisione.

Il motivo? "Non sono assolutamente d'accordo con questa scelta perchè io penso che bisogna portare la qualità, e la qualità non è detto che sia semplicemente fare show. Io penso che la qualità sia la musica, la musica a 360°, la musica studiata, la musica vera".

Nonostante Paola Iezzi abbia provato a placare la polemica - "La tua reazione non va bene. La reazione migliore è sempre quella di imparare da quello che si sta facendo e dare il meglio per la prossima volta" -, Marina Del Grosso, arrivata dietro le quinte, è scoppiata in lacrime pronunciando un laconico: "Non è giusto perchè la musica ha perso di nuovo". Impassibile invece Laura Fethau che, a chi le faceva i complimenti per non aver ceduto alla tentazione di rispondere, ha solo detto: "Lascio parlare la musica". Di qualunque genere essa sia.