X Factor: le pagelle dei Bootcamp di Jake La Furia e Achille Lauro

Francesca Siano : in arte Francamente , per il momento è la grande promessa dello show anche al di fuori dello show. I motivi sono tutti racchiusi nel suo inedito, Paracadute, definito da Manuel Agnelli "il più bello mai sentito a X Factor". Ha ragione Jake La Furia a dirle che se vuole anche ballare cantando, allora le servirà qualche lezione di danza, ma questo non sarà un problema, tanto il suo genere non sono Elodie o Taylor Swift. Voto: 9

The Foolz : alla fine prendono il posto dell'altra band, gli Speakeasy, e forse, in uno scenario prettamente pop, è meglio così. Se ci fosse ancora la vecchia suddivisione in Under Donne, Under Uomini... loro sarebbero la quota "ragazzine" nella squadra dei gruppi: sul palco hanno la presenza (quasi) giusta ma all'ascolto più attento hanno sempre qualcosa che non convince. Voto: 6 con riserva

Jake La Furia: non è ancora chiarissimo cosa abbia in mente per questi concorrenti ma se c'è qualcosa di cui possiamo essere sicuri è che lui renderà il viaggio un vero piacere. Evita la parte del giudice severo e mantiene sempre quella simpatia che riporta, ragazzi e spettatori, alla dimensione di gioco (e non di "gara per la vita" come in altri casi è successo) che X Factor dovrebbe mantenere. Solo in un caso il tono si fa più grave ed è quando, con grande onestà, "salva" il rapper romano Giovanni Fausto Meloni, in arte Ozymandias, dal meccanismo di uno show che è comunque sempre alla ricerca di fenomeni pop. Caro Jake, noi siamo pronti per vederti dietro a quel tavolo anche per la prossima edizione, e poi l'altra ancora, e l'altra ancora. Voto: 8