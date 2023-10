X Factor 2023, ultima puntata di Bootcamp: stasera su Sky Uno tocca a Morgan e Ambra Angiolini

Stasera, giovedì 12 ottobre, su Sky Uno, alle 21:15, si conclude la fase dei Bootcamp di X Factor 2023. Questa settimana tocca ad Ambra Angiolini e Morgan. Dopo le scelte dei giudici impegnati sette giorni fa, ora è il turno degli altri due: anche loro dovranno individuare il proprio quintetto di concorrenti che accede all'ultima fase di selezione, quella degli Home Visit.

Anticipazioni di giovedì 12 ottobre

Anche in questo episodio, ciascuno dei due sarà seduto da solo al tavolo e accoglierà i 12 componenti inseriti nella propria squadra con l'inedito meccanismo svelato nell'episodio precedente secondo il quale, per la prima volta nella storia di X Factor, ognuno dei giudici ha composto personalmente la propria squadra. Alla destra del giudice, gli altri tre "colleghi" non operativi in quel momento potranno commentare - più o meno silenziosamente - le scelte compiute e valutare le prime strategie; alla sinistra, le ambitissime 5 sedie da riempire con i concorrenti promossi: nessuno di questi sarà però al sicuro, fino all'ultima esibizione potranno essere effettuati dei cambi, i temutissimi "switch", con cui un concorrente potrà sedersi al posto di un altro fino all'ultimo respiro.

Dove vederlo

X Factor 2023 prosegue tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. X Factor 2023 è anche in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando, tutti i mercoledì in prima serata.

Il calendario

Al termine di questo secondo Bootcamp ognuno dei 4 giudici avrà scelto il proprio quintetto da portare alle Home Visit, che saranno al centro dell'episodio del 19 ottobre, ultimo step prima dei Live Show di X Factor 2023 in arrivo dal 26 ottobre in diretta sempre su Sky e NOW.